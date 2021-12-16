SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı!

Son dakika spor haberi: Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Son olarak İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile çalışan Karagümrük, Farioli ile yolların ayrılmasının ardından 1. önceliğini belirledi.

VOLKAN DEMİREL İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.

Öte yandan Volkan Demirel'in, Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde, ilk 'teknik direktörlük' tecrübesi olacak.

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