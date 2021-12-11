Fatih Karagümrük Francesco Farioli ile yollarını ayırdı! Adı Beşiktaş'la anılıyordu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kötü gidişatın ardından teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik adam son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 32 yaşındaki çalıştırıcının adı Beşiktaş ile anılıyordu.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı.

TRT Spor'un haberine göre; İstanbul temsilcisi İtalyan çalıştırıcının görevine son verdi.

32 yaşındaki çalıştırıcı, Karagümrük'te 16 maça çıktı. 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 22 puan topladı.

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET!

Farioli yönetiminda Karagümrük, son 7 maçından sadece birini kazanabildi. Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 2 kez berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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