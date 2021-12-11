12 Aralık 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Francesco Farioli ile yollarını ayırdı! Adı Beşiktaş'la anılıyordu

Adı Beşiktaş’la anılıyordu! O teknik adamla yollar ayrıldı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kötü gidişatın ardından teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik adam son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 32 yaşındaki çalıştırıcının adı Beşiktaş ile anılıyordu.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı.

TRT Spor'un haberine göre; İstanbul temsilcisi İtalyan çalıştırıcının görevine son verdi.

32 yaşındaki çalıştırıcı, Karagümrük'te 16 maça çıktı. 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 22 puan topladı.

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET!

Farioli yönetiminda Karagümrük, son 7 maçından sadece birini kazanabildi. Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 2 kez berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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