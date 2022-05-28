Karagümrük 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Wulfz Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Karagümrük sahasında oynadığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü, 76. dakikada stoper Msipa kaydetti.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 28.05.2022- 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022- 19:13
Vefa Stadı'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona ererken, ikinci yarıda Fatih Karagümrük eşitliği bozan taraf oldu. Ev sahibi takım, 76. dakikada stoper Msipa'nın golüyle öne geçti.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 5 Haziran'da sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.
Yarı finalin diğer ayağında Beşiktaş Vodafone ile Algspor, 30 Mayıs Pazartesi karşı karşıya gelecek.