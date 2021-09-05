Son dakika transfer haberleri: Derrick Luckassen resmen Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, defans hattını güçlendirdi. İstanbul temsilcisi, PSV'den Derrick Luckassen'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, PSV'den kiralanan 26 yaşındaki stoper ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Luckassen, geride kalan sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydi. Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 17 maçta görev yaptı.

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