05 Eylül 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberleri: Derrick Luckassen resmen Fatih Karagümrük'te!

Karagümrük defans hattını güçlendirdi!
FATİH KARAGÜMRÜK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, defans hattını güçlendirdi. İstanbul temsilcisi, PSV'den Derrick Luckassen'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, PSV'den kiralanan 26 yaşındaki stoper ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Luckassen, geride kalan sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydi. Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 17 maçta görev yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
Karagümrük Lens’ten vazgeçti! Yerine dünya yıldızı... Karagümrük Lens'ten vazgeçti! Yerine dünya yıldızı...
Beşiktaş’ta ayrılık gerçekleşti! Yeni takımı.. Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti! Yeni takımı..
Ribery Süper Lig’e dönebilir! Ribery Süper Lig'e dönebilir!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör