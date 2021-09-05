05 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberleri: Derrick Luckassen resmen Fatih Karagümrük'te!
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, defans hattını güçlendirdi. İstanbul temsilcisi, PSV'den Derrick Luckassen'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, PSV'den kiralanan 26 yaşındaki stoper ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Luckassen, geride kalan sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydi. Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 17 maçta görev yaptı.
📣Hoş geldin Derrick Luckassen.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 5, 2021
26 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen'i renklerimize bağladık. pic.twitter.com/9W5nr8Txx3
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