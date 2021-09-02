02 Eylül 2021, Perşembe

FATİH KARAGÜMRÜK

Karagümrük Jeremain Lens'ten vazgeçti! Yerine Ribery mi geliyor?

Karagümrük Lens’ten vazgeçti! Yerine dünya yıldızı...
FATİH KARAGÜMRÜK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2021

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve Karagümrük ile temaslara başlayan Jeremain Lens transferinde pürüz çıktı. Karagümrük'ün Lens'in yerine Ribery'i düşündüğü iddia edildi. | Son dakika transfer haberleri

Yaptığı transferlerle ses getiren Karagümrük, son günlere girilirken temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş ile Jeremain Lens transferi için uzun süredir görüşme yapan İstanbul ekibi, Hollandalı oyuncuyla maaş konusunda anlaşma sağlayamayınca masadan kalktı.

Karagümrük'ün, Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra kulüp arayan ve kendilerine de önerilen Franck Ribery ile görüşmeler yaptığı ve önemli yol kat ettiği kaydedildi.

Ribery, kariyerinde forma giydiği 607 resmi maçta 151 gol atıp 221 asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
Beşiktaş’ta ayrılık gerçekleşti! Yeni takımı.. Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti! Yeni takımı..
Ribery Süper Lig’e dönebilir! Ribery Süper Lig'e dönebilir!
10 Kişi Kartal 3 puanı kaptı! 10 Kişi Kartal 3 puanı kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör