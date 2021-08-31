Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran Karagümrük'te | Son dakika transfer haberleri...
Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok takvyesinin ardından Fatih Karagümrük, Utku Yuvakuran transferini açıkladı. 23 yaşındaki kaleci kiralık olarak Karagümrük forması giyecek.| Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagürmük, Beşiktaş forması giyen genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Hoş geldin Utku Yuvakuran.
2 Kasım 1997 doğumlu, Pendikspor altyapısı'nda futbol hayatına başlayıp, 2014 yılında Beylerbeyispor ile profesyonel olan Utku, 2017 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. U-19 ve U-20 yaş kategorilerinde 2 kez milli formayı giyen Utku, 1.92 boyundadır.
İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Utku Yuvakuran'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz.
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