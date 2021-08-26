26 Ağustos 2021, Perşembe

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika: Fatih Karagümrük Emre Mor'u transfer etti! İşte detaylar...

Süper Lig ekibi Emre Mor’u transfer etti!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ahmed Musa'nın ardından bir kanat transferi daha gerçekleştirdi. Bir dönem Galatasaray'da da kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini resmen açıkladı.

Kariyerine Danimarka Ligi takımlarından Lyngby'de başlayan 24 yaşındaki genç futbolcu, Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos formaları giydi.

Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi. Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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