28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Utku Yuvakuran, Jeremain Lens için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'e talip oldu.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmeler başladı.
Süper Lig'in önemli ekiplerinden Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'in maaşının bir kısmını ödeyerek, bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
Adem Ljajic'in transferiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'e Karagümrük talip oldu | Son dakika transfer haberleri
Beşiktaş'ta eski günlerini aratan ve takımda fazla şans bulamayan Adem Ljajic konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu için Fatih Karagümrük'ün devreye girdiği öğrenildi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için önemli bir gelişme yaşandı.
Utku Yuvakuran, Jeremain Lens için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'e talip oldu.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmeler başladı.
Süper Lig'in önemli ekiplerinden Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'in maaşının bir kısmını ödeyerek, bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
Adem Ljajic'in transferiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.
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