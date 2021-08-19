20 Ağustos 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük'te Fabio Borini'nin sözleşmesini uzattı!

Karagümrük’te yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Fabio Borini'nin sözleşmesini uzattı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te İtalyan futbolcu Fabio Borini'nin sözleşmesi uzatıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Borini'ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçiren 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 20 Süper Lig müsabakasında 9 kez fileleri havalandırdı.

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