04 Ağustos 2021, Çarşamba

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberi: VavaCars Fatih Karagümrük Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı!

G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmen açıklandı
FATİH KARAGÜMRÜK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılılardan, Karagümrük'e kiralık olarak gitmişti. Jimmy, yeni sezonda da İstanbul ekibinin formasını giyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'da, ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'da forma giyen Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Karagümrük'te top koşturan 32 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibiyle 2 senelik sözleşme imzaladı.

Jimmy Durmaz, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 30 maçta, 3 gol, 3 asist kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
Berkan Kutlu: Felipe Melo ile oynamak isterdim! Berkan Kutlu: Felipe Melo ile oynamak isterdim!
Karagümrük Ndao'da fark yarattı! Karagümrük Ndao'da fark yarattı!
Ndao'nun yeni takımı belli oldu! Ndao'nun yeni takımı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör