22 Temmuz 2021, Perşembe

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük Ahmed Musa transferini açıkladı!

Ahmed Musa Süper Lig'de! Transfer resmen açıklandı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ahmed Musa'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Uzun süredir Süper Lig'in devleri ile de adı geçen Nijeryalı futbolcu, Karagümrük ekibine imzayı attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, uzun süredir ligimizin birçok takımıyla adı geçen Ahmed Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibi 28 yaşındaki Nijeryalı forvetin transferini, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

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