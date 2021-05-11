Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Son 2 haftaya lider giren siyah-beyazlılar, rakibini mağlup edip son hafta öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlara sahadan ayrılmayı amaçlıyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech





BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek çok önemli bir avantajı yitiren ve rakibini son iki maçta şampiyonluğa ortak eden Beşiktaş, artık son viraja girdi.

81 puanla ligin zirvesinde yer alan ve hala şampiyonluğun bir numaralı adayı olan siyah-beyazlılar, 41'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı.

Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Fatih Karagümrük'ten sonra deplasmanda Göztepe ile oynayacak olan Kara Kartal'ın hedefi iki maçı da kazanarak görkemli bir sezon finali yapmak. Ancak 4 puan gerçeğini de unutmayan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Karagümrük'ü mutlaka yenerek son maça galibiyetin yanı sıra beraberlik seçeneğini de bırakarak stres seviyesini azaltmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular Fatih Karagümrük maçı öncesinde de dikkat çekiyor.

Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'e, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin sakatlığı ile Aboubakar'ın geçmeyen ağrıları da eklenince, siyah-beyazlılar son 9 maçın 8'inde, maç kadrosuna tek santrfor yazmak zorunda kaldı. Atiba'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Beşiktaş, Karagümrük karşısına 6 eksikle çıktı.

SON MAÇ ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve son hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

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