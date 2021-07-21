21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile anlaştı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ten flaş bir transfer bombası geldi. İstanbul temsilcisi, Ahmed Musa ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde, CSKA Moskova ve Leicester City gibi ekiplerde forma giyen Nijeryalı yıldız, Karagümrük ile el sıkıştı. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük transferde bombayı patlattı. İstanbul ekibi, santrfor mevkisini yıldız bir isimle güçlendirdi. TRT Spor'un haberine göre, Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Avrupa kariyerine Venlo'da başlayan deneyimli hücum oyuncusu, CSKA Moskova ve Leicester City'de de boy göstermişti.
2 yıllık Al Nasr macerası geçen yıl sonlanan Ahmed Musa, ülkesinin Kano Pillars takımında forma giymişti. 87 kez milli formayla sahne alan Ahmed Musa, 15 gole imza attı.
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