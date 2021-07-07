07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Tunay Torun Fatih Karagümrük'te
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Tunay Torun'u transfer ettiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Tunay Torun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.
📣KARAGÜMRÜK'E HOŞ GELDİN TUNAY TORUN.🔴⚫️ pic.twitter.com/U11ds8yRdE— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 7, 2021
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