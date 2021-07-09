09 Temmuz 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Enzo Roco'nun yeni takımı Elche oldu!

Enzo Roco'nun yeni takımı belli oldu!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Spor Toto Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Enzo Roco, İspanya La Liga ekiplerinden Elche ile anlaşmaya vardı. Şilili stoper 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Enzo Roco, İstanbul ekibindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından İspanya La Liga ekiplerinden Elche'ye transfer oldu. 28 yaşındaki Şilili stoper, 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Yıldız oyuncu 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti.

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