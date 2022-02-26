Başakşehir 1-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 4 maçlık galibiyet serisi bulunan turuncu-lacivertliler, zorlu rakibine 2-1 mağlup oldu. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, Fabio Borini ve Ahmed Musa kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise Trezeguet'den geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 17:57