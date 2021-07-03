03 Temmuz 2021, Cumartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Salih Dursun resmen Fatih Karagümrük'te!

Salih Dursun Süper Lig'e geri döndü!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Bir dönem Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen Salih Dursun, 6 aydır kulüpsiz durumdaydı. Tecrübeli oyuncu, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Salih Dursun'u renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan Salih Dursun, kariyerinde Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor formalarını giydi.

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