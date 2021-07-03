Salih Dursun resmen Fatih Karagümrük'te!
Bir dönem Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen Salih Dursun, 6 aydır kulüpsiz durumdaydı. Tecrübeli oyuncu, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Salih Dursun'u renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan Salih Dursun, kariyerinde Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor formalarını giydi.
Salih Dursun Karagümrük'te.🔴⚫️— Fatih Karagümrük SK 🇹🇷 (@karagumruk_sk) July 3, 2021
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 29 yaşındaki Salih Dursun ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/OYP4ObZlNA
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