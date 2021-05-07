07 Mayıs 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Aykut Özer'in sözleşmesini uzattı!

Karagümrük Aykut'un sözleşmesini uzattı!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden , kaleci 'in sözleşmesinin uzattığını açıkladı.

ekibi , kaleci 'in sözleşmesini yeniledi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur kalemizi koruyan, geçen sezon Süper Lig'e yükseldiğimiz final maçında kurtardığı penaltıyla pay sahibi olan Aykut Özer'in sözleşmesi uzatılmıştır. Kulübümüz, uzatma hakkını kullandığı sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiştir." ifadelerine yer verildi.

Aykut Özer, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giydi.

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