24 Nisan 2021, Cumartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Trabzonspor-Karagümrük maçının ardından Francesco Farioli: Oyunumuzdan memnunum

Farioli'den mağlubiyet sözleri! Oyunumuzdan memnunum
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında deplasmanda 'a konuk olan , sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibinin teknik direktörü , maçın ardından açıklamalarda bulundu. Farioli, "Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" dedi.

'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü , bütün yorgunluklara rağmen kendi oyun planlarını koruduklarını belirterek, "Daha öncede söylediğimiz gibi çok zor bir dönemden geçiriyoruz Geçen haftaya göre aramıza katılanlar oldu ama onlar da fizik kondisyon olarak çok iyi değiller. Çünkü uzun zamandır antrenman yapmadılar. Sonra takımla az antrenman yapma fırsatları oldu. Buna rağmen sahada oyun anlayışımızı koruduk. Kendi istediğimiz gibi oynadık ve bundan vazgeçmedik. Bütün yorgunluklara rağmen kendi oyun planımızı koruduk. Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" ifadelerini kullandı.

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