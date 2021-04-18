18 Nisan 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibinde corona şoku!

Süper Lig ekibinde corona şoku!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

, savunma oyuncusu ’nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ekiplerinden 'te 'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Karagümrük, 36. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:

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