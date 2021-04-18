18 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibinde corona şoku!
Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Enzo Roco’nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Enzo Roco'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Karagümrük, 36. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:
Bilgilendirme 😷— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 18, 2021
17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco'nun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/FrlxC0uk72
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