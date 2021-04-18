Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibinde corona şoku!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Enzo Roco'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Karagümrük, 36. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:

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17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco'nun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/FrlxC0uk72