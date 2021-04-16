Son dakika spor haberi: Karagümrük'te 1 pozitif vaha daha! İşte o isim...
Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te corona virüsü vakaları yaşanmaya devam ediyor. İstanbul temsilcisi 1 oyuncusunun daha testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekibi Karagümrük, 14.04.2021 tarihinde yaptığı açıklamada, Alpaslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Kırmızı-siyahlılar, defans oyuncusu Koray Altınay'ın da corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bilgilendirme 😷— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 16, 2021
15.04.2021 tarihinde takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcumuz Koray Altınay'ın test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/KnzAC8YGlX
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