16 Nisan 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberi: Karagümrük'te 1 pozitif vaha daha! İşte o isim...

Karagümrük'te 1 pozitif vaha daha! İşte o isim...
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Spor Toto ekibi 'te corona virüsü vakaları yaşanmaya devam ediyor. temsilcisi 1 oyuncusunun daha testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

ekibi , 14.04.2021 tarihinde yaptığı açıklamada, , , , , ve 'nın testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kırmızı-siyahlılar, defans oyuncusu 'ın da corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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