14 Nisan 2021, Çarşamba

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun corona virüsü (Covid-19) testi pozitif!

Süper Lig ekibinde 6 futbolcunun testi pozitif!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

ekiplerinden 'te yapılan testler sonucunda 6 futbolcunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

ekiplerinden , yapılan testler sonucunda 6 futbolcusunun corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlıların yaptığı açıklamaya göre , , , , ve 'nın testlerinin pozitif çıktığını açıklarken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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