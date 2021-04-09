Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'e Galatasaray maçı öncesi corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük'te corona virüsü şoku yaşanıyor. İstanbul ekibinden yapılan resmi açıklamada, 2 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te, Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın corona virüsü testi pozitif çıktı. İki futbolcu da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük cephesinden yapılan açıklama şu şekilde...

"Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir."

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