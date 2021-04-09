09 Nisan 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'e Galatasaray maçı öncesi corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka...

G.Saray maçı öncesi Covid-19 şoku! 2 futbolcu pozitif
FATİH KARAGÜMRÜK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'te corona virüsü şoku yaşanıyor. ekibinden yapılan resmi açıklamada, 2 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri

'de ile karşılaşacak olan 'te, ve 'nın corona virüsü testi pozitif çıktı. İki futbolcu da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük cephesinden yapılan açıklama şu şekilde...

"Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
34. haftanın hakemleri belli oldu! 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Derbi tarihi belli oldu! İşte 5 haftanın maç programı... Derbi tarihi belli oldu! İşte 5 haftanın maç programı...
Karagümrük Hatay'ı devirdi! Karagümrük Hatay'ı devirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör