18 Mart 2021, Perşembe

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberleri: Fatih Karagümrük Francesco Farıoli ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibine İtalyan teknik adam!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden İtalyan Teknik Direktör Francesco Farıoli ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto ekiplerinden 'ün yeni teknik direktörü belli oldu. Şenol Can ile yolları ayıran İstanbul ekibi, İtalyan çalıştırıcı ile anlaşma sağladı. Farioli Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapıyordu.




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