Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Beşiktaş ile ligin formda ekibi Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-2 kazandı.
Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, müsabakaya; Utku - Roiser, Montero, Welinton, Necip - Josef, Atiba, Oğuzhan, Atakan, Gökhan - Aboubakar 11'yle çıkarken, Karagümrük'te ise; Vivano - Alparslan, Koray, Murat, Fatih - Salibur, Ndiaye, Aksel, Chahechouhe, Ramazan - Mevlüt ile karşılaşmaya başladı.
Beşiktaş, henüz dakikalar 16'yı gösterdiğinde Josef De Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kartal, bu golden 9 dakika sonra Atiba Hutchinson ile farkı ikiye çıkardı. Karagümrük, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçtan kopmadı ve 30. dakikada Salibur ile durumu 2-1'e getirdi. Bu golden sonra etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 36'da Mevlüt Erdinç ile eşitliği yakalayarak, soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gitti.
İkinci yarıda oyuna dahil olan Larin, adeta oyuna girer girmez golle tanıştı ve 46. dakikada skoru Beşiktaş lehine 3-2 yaptı. Cyle Larin, ilk golün üzerinden iki dakika geçmişken rakip ağlara bir gol daha atarak siyah-beyazlı takımı 4-2 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ikinci devresinde Karagümrük'e fazla pozisyon şansı tanımayan Beşiktaş adına maçın skorunu belirleyecek golü 55. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti.
Müsabakanın geriye kalan bölümünde başka gol olmayınca siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı.
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