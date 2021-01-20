Fatih Karagümrük Lucas Castro transferini açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekibi SPAL'in 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından "Lucas Castro Karagümrük'te! Karagümrük'te transfer bitmiyor!" başlığıyla yapılan paylaşımda, oyuncunun kariyeriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
"Arjantin doğumlu Lucas Castro, futbola ülkesinin takımlarından Gimnasia'da başladı. Daha sonra yine Arjantin ekiplerinden Racing Club'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Castro, 2012'de İtalya Serie A ekiplerinden Catania'ya imza attı. Daha sonra Chievo ve Cagliari gibi İtalyan takımlarında da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli en son SPAL'da oynadı."
Lucas Castro Karagümrük'te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 20, 2021
Karagümrük'te transfer bitmiyor!
Arjantin doğumlu Lucas Castro, futbola ülkesinin takımlarından Gimnasia'da başladı. Daha sonra yine Arjantin ekiplerinden Racing Club'a transfer oldu. pic.twitter.com/bYRxDOqyec
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