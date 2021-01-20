20 Ocak 2021, Çarşamba

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Lucas Castro transferini açıkladı

Karagümrük Castro transferini açıkladı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

ekiplerinden , ekibi 'in 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından " Karagümrük'te! Karagümrük'te transfer bitmiyor!" başlığıyla yapılan paylaşımda, oyuncunun kariyeriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Arjantin doğumlu Lucas Castro, futbola ülkesinin takımlarından Gimnasia'da başladı. Daha sonra yine Arjantin ekiplerinden Racing Club'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Castro, 2012'de İtalya Serie A ekiplerinden Catania'ya imza attı. Daha sonra Chievo ve Cagliari gibi İtalyan takımlarında da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli en son SPAL'da oynadı."


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