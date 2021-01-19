19 Ocak 2021, Salı

FATİH KARAGÜMRÜK

Fenerbahçeli Serhat Ahmetoğlu Fatih Karagümrük'te

F.Bahçe'den Karagümrük'e!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

ekiplerinden , 'nin genç futbolcusu 'nu kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, 2002 doğumlu, altyapısında yetişen 'nu kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın'ın Serhat'a imza attırdığı belirtilirken, oyucuya başarı dilendi.

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