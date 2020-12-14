Son dakika: Fatih Karagümrük İtalyan yıldız Fabio Borini'yi kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, daha önce Chelsea, Liverpool, Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen 29 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, yaz transfer döneminde Ndiaye, Biglia ve Roco'yu kadrosuna katarak büyük sükse yapmıştı. İstanbul temsilcisi, transfer bombalarına bir yenisini daha ekledi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer, Karagümrük'ün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoyla duyuruldu.

Kariyerinde daha önce Chelsea, Liverpool ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, son olarak Serie A ekibi Hellas Verona'da top koşturmuştu.

Karagümrük, 1 Eylül'den bu yana serbest olan deneyimli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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