23 Aralık 2020, Çarşamba

FATİH KARAGÜMRÜK

Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük'te

Andrea Bertolacci Karagümrük'te
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

İkinci yarı için takviyelere devam eden ligin flaş ekiplerinden , İtalyan orta saha 'yi kadrosuna kattı. Dün 'a gelen deneyimli oyuncu 2022'ye kadar Karagümrük formasını terletecek. İşte transfere dair tüm detaylar...

İkinci yarı için kadrosunu güçlendiren Karagümrük, ve 'ın ardından bir başka İtalyan oyuncu 'yi de kadrosuna kattı. Dün 'a gelen 30 yaşındaki futbolcu, bugün imza atarak 2022'ye kadar Karagümrük forması giyecek.

'in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı. İtalyan yıldız Fabio Borini ve milli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, bir ismi daha kadrosuna dahil etmek üzere. Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı. Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi dün akşam İstanbul'a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022'ye kadar Karagümrük'e bağlayan imzayı atması bekleniyor. Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

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