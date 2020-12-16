16 Aralık 2020, Çarşamba

FATİH KARAGÜMRÜK

Emre Çolak resmen Fatih Karagümrük'te!

Emre Çolak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 Giriş Tarihi: 16.12.2020

Bir dönem 'da forma giyen , 'in yeni ekibi ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulüp, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

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