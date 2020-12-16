16 Aralık 2020, Çarşamba
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Emre Çolak resmen Fatih Karagümrük'te!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Emre Çolak, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulüp, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...
Emre Çolak Karagümrük'te! 🔥— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 16, 2020
Transferlerimiz son hızıyla sürüyor!
Kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. pic.twitter.com/MRAgPdCNZL
Ayrıntılar geliyor...
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