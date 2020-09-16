16 Eylül 2020, Çarşamba
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"EN BÜYÜK HAYALİM"
Futbolda 30 yıllık bir süreçten geldim. Ya futboldan çekilmeliydim ya da bunu yapmalıydım. İnsanlara laf anlatmaktan, aynı şeyleri konuşmaktan ve yaşamaktan yılmıştım. En büyük hayalim de Anadolu'da bir takım ile şampiyonluk yaşamaktı." "Hayatım boyunca ne kazandıysam, hatta borçlanarak Karagümrük Kulübü'ne koydum. Göreve gelirken, 'Karagümrüklüler bayraklarını çıkarsınlar. Kısa süreli hedefimiz de Avrupa'ya gitmek' dedik. Karagümrük'ü aldık. Her iki ligi de bilmiyordum, imkanlar açısından da zordu. 30 yıl üst düzeyde iş yapıp hiç alışık olmadığınız koşullarda çok zor oldu. Ama yılların birikimi bize vazgeçmemeyi öğretti. Antrenman yapmak için bir sürü insana minnet ettik. Çok ciddi paralar ödedik. 2. Lig'deyken gelirin tamamını antrenman ve maç sahasına harcamak zorunda kaldım."
Hurma hedefini açıkladı
“1980’lere kadar Karagümrük’ten geçmemiş oyuncu, oyuncu sayılmazdı. Böyle bir takımın göz ardı edilmesi üzücüydü”
Trabzonspor Samsunspor ve Kayserispor'da genel menajerlik yaptı. Mehmet Topuz'un Fenerbahçe'ye; Amrabat'ın Galatasaray'a transferlerinde çalıştığı kulübe kazandırdığı paralarla adeta futbolculardan çok konuşuldu. Son olarak 2018'de 2. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'ü satın aldı ve hiç ara vermeden Süper Lig'e taşıdı. Süleyman Hurma... Başarısını, hikayesini ve yaşadıklarını Fotomaç'a anlattı. İşte tecrübeli spor adamının öne çıkan sözleri: "1926 yılında kurulmuş bir kulüp Karagümrük. Burası aslında Türkiye'nin Wembley'i. 80'lere kadar buradan geçmemiş futbolcu, futbolcu sayılmaz. Buradan geçmemiş antrenör, milli futbolcu yoktur. Böyle bir kulübün göz ardı edilmiş olması üzücü bir durum. Herkesin hak ettiğini fazlasıyla hak eden bir bölge
"EN BÜYÜK HAYALİM"
Futbolda 30 yıllık bir süreçten geldim. Ya futboldan çekilmeliydim ya da bunu yapmalıydım. İnsanlara laf anlatmaktan, aynı şeyleri konuşmaktan ve yaşamaktan yılmıştım. En büyük hayalim de Anadolu'da bir takım ile şampiyonluk yaşamaktı." "Hayatım boyunca ne kazandıysam, hatta borçlanarak Karagümrük Kulübü'ne koydum. Göreve gelirken, 'Karagümrüklüler bayraklarını çıkarsınlar. Kısa süreli hedefimiz de Avrupa'ya gitmek' dedik. Karagümrük'ü aldık. Her iki ligi de bilmiyordum, imkanlar açısından da zordu. 30 yıl üst düzeyde iş yapıp hiç alışık olmadığınız koşullarda çok zor oldu. Ama yılların birikimi bize vazgeçmemeyi öğretti. Antrenman yapmak için bir sürü insana minnet ettik. Çok ciddi paralar ödedik. 2. Lig'deyken gelirin tamamını antrenman ve maç sahasına harcamak zorunda kaldım."
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FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
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