Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük transfer bombasını patlattı. İstanbul ekibi Arjantinli yıldız Lucas Biglia'yı resmen kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel olarak bu transferi bugün gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

Enzo Roco, Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak transferde fark yaratan Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, bombayı patlattı.

Karagümrük, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi. Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.

Kırmızı-siyahlı transferi bu videoyla duyurdu:

Biglia yeni formasıyla ilk pozunu verdi:

Kulüp başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel olarak transferi açıklamıştı:

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