14 Eylül 2020, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Lucas Biglia resmen Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekibi Biglia'yı resmen açıkladı!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

'in yeni ekibi bombasını patlattı. İstanbul ekibi Arjantinli yıldız 'yı resmen kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı , A Spor'a özel olarak bu transferi bugün gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

Enzo Roco, Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak transferde fark yaratan 'in yeni ekibi , bombayı patlattı.

Karagümrük, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi. Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.

Kırmızı-siyahlı transferi bu videoyla duyurdu:

Biglia yeni formasıyla ilk pozunu verdi:

Kulüp başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel olarak transferi açıklamıştı:

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