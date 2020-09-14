Lucas Biglia resmen Fatih Karagümrük'te!
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük transfer bombasını patlattı. İstanbul ekibi Arjantinli yıldız Lucas Biglia'yı resmen kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel olarak bu transferi bugün gerçekleştireceklerini açıklamıştı.
Enzo Roco, Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak transferde fark yaratan Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, bombayı patlattı.
Karagümrük, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi. Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.
Kırmızı-siyahlı transferi bu videoyla duyurdu:
🔴⚫️🤴🏼#EfsaneyeTanıkOl#KaragümrükGeldi pic.twitter.com/SO65jNIGmY— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2020
Biglia yeni formasıyla ilk pozunu verdi:
Kulüp başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel olarak transferi açıklamıştı:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama