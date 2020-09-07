07 Eylül 2020, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Eric Lichaj'ı transfer etti!

Fatih Karagümrük Eric Lichaj'ı transfer etti!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

ekiplerinden , ABD'li futbolcu etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, İngiltere'de , Leeds United, ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.

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