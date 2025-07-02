ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız transfer hakkında "Serdar, uzun yıllardır Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performans ve tecrübesiyle öne çıkan, Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Sahadaki çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve liderlik özellikleriyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu transferin hem kulübümüz hem de Serdar için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Serdar Gürler ise "ikas Eyüpspor formasını giyecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Burada geçireceğim süre boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsatı bana sunan Eyüpspor ailesine teşekkür ederim." açıklamalarında bulundu.

Serdar Gürler geçtiğimiz sezon RAMS Başakşehir formasıyla 19 maçta 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.