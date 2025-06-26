CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Onuachu bombası! İşte geliş tarihi Trabzonspor'dan Onuachu bombası! İşte geliş tarihi 21:29
Ali Koç'a büyük tepki: 'Travesti şov' isyanı Ali Koç'a büyük tepki: 'Travesti şov' isyanı 21:05
Beşiktaş'a Japon orta saha! Beşiktaş'a Japon orta saha! 19:31
Fenerbahçe'ye Samuel Chukwueze önerisi! Fenerbahçe'ye Samuel Chukwueze önerisi! 16:45
Fred'e teklif geldi! Gidecek mi kalacak mı? Fred'e teklif geldi! Gidecek mi kalacak mı? 16:01
Mourinho Promise David'i istedi! Oyuncunun kararı... Mourinho Promise David'i istedi! Oyuncunun kararı... 13:58
Daha Eski
Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Omar Traore... Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Omar Traore... 13:15
Galatasaray yeni formalarını tanıttı Galatasaray yeni formalarını tanıttı 11:20
Tadic devreye girdi! Sergej Milinkovic-Savic... Tadic devreye girdi! Sergej Milinkovic-Savic... 11:02
Krizi fırsata çevirdi! Fenerbahçe'den stoper hamlesi Krizi fırsata çevirdi! Fenerbahçe'den stoper hamlesi 10:26
Osimhen'de mutlu son! Napoli indirime gitti! Osimhen'de mutlu son! Napoli indirime gitti! 09:49
Galatasaray Carlo Ancelotti'nin jokerini getiriyor! Galatasaray Carlo Ancelotti'nin jokerini getiriyor! 09:19
Eyüpspor'dan flaş Caner Erkin kararı!
Trendyol Süper Lig ekibinde ayrılık!
💥 Süper Loto çekildi (26 Haziran)
Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman?