Mor sarılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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Teşekkürler Dorukhan Toköz! 💜💛 Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. pic.twitter.com/TvdOEUdhQt— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 24, 2025