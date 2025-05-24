Arda Turan ayrılığı açıkladı! Yeni takımı...

Eyüpspsor'daki başarılı kariyerinin ardından Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti.

İŞTE AYRILIK SÖZLERİ:

Bütün çalıştığımız hocalardan bir şeyler alıyoruz. Oyun gelişiyor, her gün gelişmek zorundayız. Bugün benim Eyüpspor'daki son maçımdı. Önümüzde 3-4 tane seçenek var. Oyunumuzun görülmesi bizim için çok kıymetli. Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a çok teşekkür ediyorum.

Turan ayrıca, "Çok kıymetli bir ekip Eyüpspor. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Kolay bir şey değildi. Kızmadan ve sinirlenmeden rekabet etmeye çalıştık. Tüm Eyüpspor camiasına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.