Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.
Eyüpspor'un sahasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Viana, Saborit, Ndiaye, Furkan, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Okereke
EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Gaziantep FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.