Trendyol Süper Lig takımlarından İkas Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi başlıyor. İstanbul ekibi, anlaşmayı kulübün resmi internet sitesinden ve sosyal medyadan duyurdu.
ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Millî Takım Teknik… pic.twitter.com/VuVGSuEvFY— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 5, 2025