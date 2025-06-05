İkas Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi!

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntıları ve yapılan o açıklama...

Eyüpspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2025- 14:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2025- 15:02