Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karsıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER:
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin Yalçın, Vezo, Umut, Taşkın, Emre, Melih, Empem, Ahmed, Thiam.
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Amir Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.
EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Rizespor maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.