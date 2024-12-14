Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

"HAKEMLER DİKKATLİ İNCELESİN"

Maçın hakemlerini ve VAR ekibini tebrik ediyorum. Asla kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Oyun hataya müsait, bunlar olabilir ama pozisyonun yüzde yüz penaltı olduğunu düşünüyorum. Daha önce Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Prince Ampem dün de Thiam... Hakemlerimizden ricam, pozisyonların daha dikkatli incelenmesi. Çünkü ben futbolcularımıza oyunu güzelleştirmek için ayakta kalmalarını tavsiye ediyorum. Biz bu oyunu güzelleştirmekten ve iyileştirmekten vazgeçmeyeceğiz.