EURO 2020 A Grubu son maçında A Milli Takım'ımız, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk iki maçı kaybetmenin dezavantajıyla sahaya çıkan milliler, İsviçre'ye de 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlıların tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımızın 2020 Avrupa Şampiyonası macerası sona erdi. A grubunda mücadele eden milliler, 3-0 İtalya'ya ve 2-0 Galler'e kaybettiği maçların ardından İsviçre'ye de 3-1 mağlup olarak grubu son sırada tamamladı. 0 puanda turnuvaya veda eden milli takım, aynı zamanda İsviçre maçında attığı golle EURO 2020'deki ilk golünü de atmış oldu.

İsviçre'ye galibiyeti getiren goller 6'da Seferovic, 26 ve 68'de Shaqiri'den geldi. A Milli Takım'ımızın maçtaki ve turnuvadaki tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Grubun diğer maçında İtalya, 39. dakikada Pessina'nın attığı golle Galler'i 1-0 mağlup etti.

Grupta oynanan son maçların ardından oluşan puan tablosu ise şöyle:

1- İTALYA: 9 PUAN (+7 averaj)

2- GALLER: 4 PUAN (+1 averaj)

3- İSVİÇRE: 4 PUAN (-1 averaj)

4- TÜRKİYE: 0 PUAN (-7 averaj)

(Ayrıca A Milli Takım'ımız -7 averaj ile turnuvada 0 puanda kalan takımlar arasında en düşük averaja sahip takım oldu.)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakika A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Embolo, ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

60. dakikada Seferovic, ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutu, kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

62. dakikada A Milli Takım farkı 1'e indirdi. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla İsviçre ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, ayak içiyle köşeye çok sert bir top gönderdi ve fileleri havalandırdı: 2-1.

68. dakikada İsviçre farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen İsviçre atağında, Zuber penaltı noktası üzerine yerden sert bir top gönderdi. Shaqiri boş pozisyonda bu topa sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

77. dakikada İsviçre, ay-yıldızlı ekibin ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Xhaka'nın kullandığı frikikte top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

79. dakikada milli takım etkili geldi. Cengiz, rakip yarı sahada buluştuğu topla kaleye yöneldi. Cengiz ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada milli takım gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde top ters tarafa açıldı. Yusuf'un penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Sommer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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