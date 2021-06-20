20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberleri: İrfan Can Kahveci'den İsviçre - Türkiye maçında jeneriklik gol!

İrfan Can'dan jeneriklik gol!
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika haberleri: üçüncü maçında ile karşılaşan 'mız, mücadelenin ikinci yarısında 'nin ayağından harika bir gol buldu. İşte o pozisyon...

'nda mücadele eden 'mız gruptaki üçüncü maçında ile 'nda kozlarını paylaştı. Gruptaki ilk iki maçında ve 'e mağlup olan millilerimiz, turnuvadaki ilk golünü İsviçre karşısında buldu.

Milli Takım'ın yıldız isimlerinden , 2-0 yenik durumda olduğumuz mücadelenin 62. dakikasında ceza sahasından attığı müthiş golle Ay-Yıldızlıların ilk golünü kaydetti.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)

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