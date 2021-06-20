20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika EURO 2020 haberleri: İrfan Can Kahveci'den İsviçre - Türkiye maçında jeneriklik gol!
Son dakika EURO 2020 haberleri: EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız, mücadelenin ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'nin ayağından harika bir gol buldu. İşte o pozisyon...
EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız gruptaki üçüncü maçında İsviçre ile Bakü Olimpyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gruptaki ilk iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup olan millilerimiz, turnuvadaki ilk golünü İsviçre karşısında buldu.
Milli Takım'ın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, 2-0 yenik durumda olduğumuz mücadelenin 62. dakikasında ceza sahasından attığı müthiş golle Ay-Yıldızlıların ilk golünü kaydetti.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler TRT'den alınmıştır)
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