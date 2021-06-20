Son dakika EURO 2020 haberleri: İsviçre - Türkiye maçına Mert Müldür damgası! Dikkat çeken istatistik
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mızda Mert Müldür, gösterdiği başarılı performansla takdir topladı. 22 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlılar adına ilk yarıda en çok isabetli şut çeken, en çok adam eksilten ve en çok top kapan isim oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Milliler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlarken, karşılaşmaya damga vuran isimse Mert Müldür oldu.
Kariyerini İtalyan ekibi Sassuolo'da sürdüren 22 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk yarıda milli takım adına en çok isabetli şut çeken, en çok adam eksilten ve en çok top kapan isim oldu. Milli Takım'ımız, ilk yarıda İsviçre kalesine 4 şu çekerken, bu şutların 3'ü Mert Müldür'den biriyse Kaan Ayhan'dan geldi.
Mert, gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin de takdirini topladı.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya gelen Mert Müldür, futbola Rapid Wien altyapısında başladı. 2018 yılından itibaren Rapid Wien A takımında görev almaya başlayan başarılı futbolcu, 2019 yılında 4.7 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer oldu. Asıl mevkisi sağ bek olan milli oyuncu, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 28 maçta 1 asist üreten Mert Müldür, milli takım formasıyla da 10 maçta görev aldı.
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