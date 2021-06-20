20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberleri: İsviçre - Türkiye maçına Mert Müldür damgası! Dikkat çeken istatistik

İsviçre - Türkiye maçına Mert Müldür damgası! Dikkat çeken istatistik
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika spor haberleri: üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşan 'mızda , gösterdiği başarılı performansla takdir topladı. 22 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlılar adına ilk yarıda en çok isabetli şut çeken, en çok adam eksilten ve en çok top kapan isim oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () A Grubu'nda mücadele eden 'mız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Milliler, 'nda oynanan maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlarken, karşılaşmaya damga vuran isimse oldu.

Kariyerini İtalyan ekibi 'da sürdüren 22 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk yarıda milli takım adına en çok isabetli şut çeken, en çok adam eksilten ve en çok top kapan isim oldu. Milli Takım'ımız, ilk yarıda İsviçre kalesine 4 şu çekerken, bu şutların 3'ü Mert Müldür'den biriyse 'dan geldi.

Mert, gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin de takdirini topladı.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 tarihinde 'nın kentinde dünyaya gelen Mert Müldür, futbola altyapısında başladı. 2018 yılından itibaren takımında görev almaya başlayan başarılı futbolcu, 2019 yılında 4.7 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer oldu. Asıl mevkisi olan milli oyuncu, bölgesinde de görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 'da çıktığı 28 maçta 1 asist üreten Mert Müldür, milli takım formasıyla da 10 maçta görev aldı.

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