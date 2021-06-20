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İtalya 1-0 Galler (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İtalya namağlup bitirdi!

İtalya namağlup bitirdi!
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () 'nda ile karşı karşıya geldi. İtalya-Galler mücadelesini İtalya 1-0 kazandı ve 3'te 3 yaparak grubunu namağlup bitirdi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

'nda ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İtalya 1-0 kazanarak ve grubu namağlup bitirdi.

İtalya'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada getirdi. Ayrıca Galler'de 55. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte İtalya A Milli Takım'ımızın da bulunduğu A Grubu'nu 3'te 3 yaparak 9 puanla lider bitirdi. Galler ise 4 puanla ikinci sırada tamamladı ve İtalya'yla birlikte bir üst tura yükselen takım oldu.

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