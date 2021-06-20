20 Haziran 2021, Pazar
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İtalya 1-0 Galler (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İtalya namağlup bitirdi!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. İtalya-Galler mücadelesini İtalya 1-0 kazandı ve 3'te 3 yaparak grubunu namağlup bitirdi. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ile Galler kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İtalya 1-0 kazanarak ve grubu namağlup bitirdi.
İtalya'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Matteo Pessina getirdi. Ayrıca Galler'de 55. dakikada Ethan Ampadu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte İtalya A Milli Takım'ımızın da bulunduğu A Grubu'nu 3'te 3 yaparak 9 puanla lider bitirdi. Galler ise 4 puanla ikinci sırada tamamladı ve İtalya'yla birlikte bir üst tura yükselen takım oldu.
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