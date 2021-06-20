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İsviçre-Türkiye maçı sonrası Merih Demiral'dan EURO 2020 itirafı! "Böyle olmasını beklemiyorduk"

Merih'ten EURO 2020 itirafı! Böyle olmasını beklemiyorduk
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu 3. maçında 'ımız 'ye 3-1 mağlup oldu ve grubu puansız kapattı. İsviçre-Türkiye mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Merih, "Böyle olmasını beklemiyorduk" şeklinde konuştu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

A Grubu 3. maçında 'ye 3-1 mağlup olan ve turnuvaya erken veda eden 'ımızda , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız stoperimizin o sözleri:

Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz. Ben güveniyorum arkadaşlarıma. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz.

Vallahi çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Halkımızın beklentisi çoktu. Üzüntümüz de çok oldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey yok. Turnuvanın en genç takımıyız. İlerideki turnuvalarda iyi olduğumuzu göstereceğiz.

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