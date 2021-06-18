Son dakika spor haberi: Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen taburcu edildi!

Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan karşılaşmada kalp rahasızlığı yaşamış ve futbolseverleri korkutmuştu. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren yıldız futbolcu taburcu edildi. Eriksen'in taburcu edildiği Danimarka Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020'ye damgasını vurdu. 29 yaşındaki futbolcu takımı Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle, futbolseverleri korkutmuştu. Yıldız oyuncu hastanede geçirdiği sürenin ardından durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in kaldığı hastanede taburcu edildiğini ifade etti.

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