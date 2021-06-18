18 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen taburcu edildi!

Eriksen taburcu edildi!
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

'nın yıldız futbolcusu , 'de ile oynanan karşılaşmada kalp rahasızlığı yaşamış ve futbolseverleri korkutmuştu. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren yıldız futbolcu taburcu edildi. Eriksen'in taburcu edildiği tarafından duyuruldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Danimarkalı yıldız futbolcu , 'ye damgasını vurdu. 29 yaşındaki futbolcu takımı 'nın ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle, futbolseverleri korkutmuştu. Yıldız oyuncu hastanede geçirdiği sürenin ardından durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. , Eriksen'in kaldığı hastanede taburcu edildiğini ifade etti.

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