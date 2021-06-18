18 Haziran 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen taburcu edildi!
Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan karşılaşmada kalp rahasızlığı yaşamış ve futbolseverleri korkutmuştu. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren yıldız futbolcu taburcu edildi. Eriksen'in taburcu edildiği Danimarka Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020'ye damgasını vurdu. 29 yaşındaki futbolcu takımı Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle, futbolseverleri korkutmuştu. Yıldız oyuncu hastanede geçirdiği sürenin ardından durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in kaldığı hastanede taburcu edildiğini ifade etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?