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A Milli Takım İsviçre hazırlıklarını sürdürdü! Umut Meraş...

Bizim Çocuklar İsviçre'ye hazırlanıyor! Umut Meraş...
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

son maçında İsviçre ile karşılaşacak 'ımız, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılarda Umut Meraş sakatlığı nedeniyle Türkiye-İsviçre maçında forma giyemeyecek. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti 'de Bakcell Arena'da teknik direktör yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Umut Meraş katılmadı.

Galler maçında sakatlanan Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Isınmayla başlayan idman, üç grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanı (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, ve Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla İsviçre karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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