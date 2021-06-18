Son dakika EURO 2020 haberi: İngiltere-İskoçya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubu ikinci karşılaşmasında İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Wembley Stadyumu'nda oynanancak maç iki takım için de büyük önem taşıyor. İngiltere yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İskoçya ise turnuvadaki ilk puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. İngiltere-İskoçya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. D Grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Wembley Stadyumu'nda oynanancak mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Roberto Diaz yapacak. Zorlu karşılaşmada 4. hakem olarak Cüneyt Çakır görev alacak.

İNGİLTERE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere ile İskoçya'nın karşı karşıya geleceği D Grubu ikinci maçı saat 22.00'de başlayacak. Kritik müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere averajla 2. sırada bulunuyor. Çekya'ya 2-0 kaybeden puansız İskoçya ise son sırada yer alıyor.

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