18 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberi: Hırvatistan Çekya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Hırvatistan Çekya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci hafta maçları oynanıyor. D Grubu'nda ilk maçında İngiltere karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Hırvatistan, İskoçya'yı 2-0 yenen Çekya ile kozlarını paylaşacak. Hırvatistan Çekya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER!

Hırvatistan: Livakovic, , Vrsaljko, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Modric, Rebic.

Çekya: Vaclik, Kalas, Boril, Celutska, Coufal, Masopust, Soucek, Jankto, Kral, , .

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