18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika EURO 2020 haberi: Hırvatistan Çekya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci hafta maçları oynanıyor. D Grubu'nda ilk maçında İngiltere karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Hırvatistan, İskoçya'yı 2-0 yenen Çekya ile kozlarını paylaşacak. Hırvatistan Çekya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.
D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER!
Hırvatistan: Livakovic, Vida, Vrsaljko, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Modric, Rebic.
Çekya: Vaclik, Kalas, Boril, Celutska, Coufal, Masopust, Soucek, Jankto, Kral, Darida, Schick.
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